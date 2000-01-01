30.01 13:08 MIGnews.com

Почему Нетаниягу защищают только мизрахим

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Бывший депутат Кнессета от религиозной партии ШАС Игаль Гуэта опубликовал пост , в котором обвинил правых ашкеназим в том, что они не приходят в трудную минуту на помощь их лидеру - Биньямину Нетаниягу.Гуэта выступил в защиту супруги премьер-министра, Сары Нетаниягу - после публикации 28 января записей ее скандальных разговоров с советником по прессе.Гуэта пишет: “Она - не больна. Больны те, кто вокруг нас”.Гуэта добавляет: “Мои братья-мизрахим! Хватит вам ходить за крокодиловыми слезами Биби, почему только мизрахим его защищают? Где вся эта когорта министров-ашкеназим - Штайниц, Элькин, Исраэль и Хаим Кац, Левин и Эрдан? Почему всегда за него вступаются только Регев, Бокер, Амсалем, Битан, Зохар и Охана?”