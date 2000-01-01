Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







30.01 15:07   MIGnews.com

На смену Габаю придет Ганц

Политический обозреватель десятого канала израильского ТВ Равид Дрюкер опубликовал в газете Гаарец статью, в которой высказал предположение о том, что “через несколько месяцев” лидер Аводы Ави Габай будет сменен, и новым боссом израильских левых станет бывший начальник Генштаба ЦАХАЛа Бени Ганц.

Дрюкер пишет: “Это сценарий, который мне кажется весьма вероятным. Еще череפ несколько месяцев Габай опустится в опросах до десятка или менее мандатов. Вскоре после этого пойдут разговоры о досрочных выборах 2019 года. Некоторые из высокопоставленных членов Сионистского Лагеря объединятся - Герцог, Амир перец, может быть даже Шели Яхимович и Ливни, и они все вместе придут к Габаю. Они скажут ему - это нечестно, даже жестоко, но с тобой нашей партии больше не будет. Если ты передашь лидерство Ганцу, мы сможем бороться за власть. Клянемся, что больше мы такого не сделаем, но сейчас вопрос стоит так - быть или не быть”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:26
"Изменяя человека фотографией - фотограф изменяет мир"
16:57
Режиссер "Фокстрота" не будет снимать на иврите
16:19
Ортодоксы навестили Ахед Тамими в знак солидарности
16:08
700 сотрудников Почты Израиля могут лишиться работы
15:54
ООН предсказывает "полный коллапс" Газы
14:50
В Тбилисском метро на пассажиров обрушился подвесной потолок
14:45
Элькин: Мы сдержали Иран в Сирии, повторим в Ливане
14:31
Израильтянину, не получившему развод, разрешили жениться
13:56
Теракт в Йемене: более 10 погибших
13:43
Орен Хазан получил максимальное наказание
13:11
Представитель Трампа: Газа заслуживает лучшего!
13:08
Почему Нетаниягу защищают только мизрахим
12:42
В Иордании вновь откроется посольство Израиля
12:24
Какие грибы ест Орен Хазан  
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus