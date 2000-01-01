30.01 15:07 MIGnews.com

На смену Габаю придет Ганц

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Политический обозреватель десятого канала израильского ТВ Равид Дрюкер опубликовал в газете Гаарец статью, в которой высказал предположение о том, что “через несколько месяцев” лидер Аводы Ави Габай будет сменен, и новым боссом израильских левых станет бывший начальник Генштаба ЦАХАЛа Бени Ганц.Дрюкер пишет: “Это сценарий, который мне кажется весьма вероятным. Еще череפ несколько месяцев Габай опустится в опросах до десятка или менее мандатов. Вскоре после этого пойдут разговоры о досрочных выборах 2019 года. Некоторые из высокопоставленных членов Сионистского Лагеря объединятся - Герцог, Амир перец, может быть даже Шели Яхимович и Ливни, и они все вместе придут к Габаю. Они скажут ему - это нечестно, даже жестоко, но с тобой нашей партии больше не будет. Если ты передашь лидерство Ганцу, мы сможем бороться за власть. Клянемся, что больше мы такого не сделаем, но сейчас вопрос стоит так - быть или не быть”.