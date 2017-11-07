Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Орен Хазан получил максимальное наказание 30.01 13:43   MIGnews.com

Орен Хазан получил максимальное наказание

Комитет Кнессета по этике, обсудив большое количество жалоб в отношении депутата Орена Хазана (Ликуд) постановил наказать его максимально строго - лишить права на участие в дебатах на срок шесть месяцев.

Основными причинами для наказания стал инцидент в ходе которого Хазан и Михаль Биран (Сионистский Лагерь) обменялись оскорблениями в ноябре прошлого года и столкновение с арабскими депутатами Кнессета после выступления вице-президента США Майка Пенса на заседании израильского парламента на прошлой неделе.

Финансовый комитет Кнессета обсуждал закон, согласно которому согласно которому Керен Каемет ле Исраэль должна будет переводить в бюджет 80% своих доходов.




В определенный момент депутат Орен Хазан (Ликуд) сказал депутата Рахели Азария Кулану: “Я бы тебя научил паре вещей”. В этот момент за Азарию вступилась депутат Михаль Биран (Сионистский лагерь).\

Биран сказала: “Она справится без навыков директора казино в Бургасе”. Хазан парировал: “Я бы не посадил тебя дилером”. На это Биран ответила: “Сутенер, позор что ты в Кнессете!” Хазан не остановился: “Хочешь заполнить прошение о приеме на работу? на тебя и так никто не смотрит!”

Глава комитета Моше Гафни удалил Хазана с заседания.

Хазан подал в комитет Кнессета по этике жалобу на Биран за то, что та обозвала его сутенером. Биран подала жалобу в этический комитет Кнессета , заявив, что слова Хазана являются сексуальным издевательством.

Депутаты Объединенного арабского списка попытались сорвать выступление Пенса из-за позиции администрации Трампа по Иерусалиму.

Когда Пенс вышел на трибуну, парламентарии достали плакаты и начали кричать. Арабы держали плакат, надпись которого гласила: "Иерусалим – столица Палестины".

В итоге арабских депутатов выпроводили из зала охранники. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и большинство присутствующих депутатов встали и начали аплодировать, пока парламентариев выводили из Кнессета.




После выступления Пенса Хазан атаковал в коридоре Кнессета Джамаля Зазхалку, крича: “Террорист! Мы сотрем эту ухмылку с твоей физиономии!”
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:56
Теракт в Йемене: более 10 погибших
13:11
Представитель Трампа: Газа заслуживает лучшего!
13:08
Почему Нетаниягу защищают только мизрахим
12:42
В Иордании вновь откроется посольство Израиля
12:24
Какие грибы ест Орен Хазан  
11:35
7-летнего мальчика заковали в наручники. ВИДЕО  
11:28
Свадьба в Негеве: люди в масках палят в небо посреди дороги  
10:53
ЦАХАЛ приобрел тысячи легких ракет для пехоты  
10:24
Мани Нафтали предлагает Саре бить Нетаниягу сковородой
10:07
В Израиле достигнут компромисс по пособиям для инвалидов
09:46
Израиль: Диалог с Россией играет решающую роль
09:38
Раненый лидер ХАМАСа скончался в Газе
09:10
Жуткое ДТП в Нигерии: не менее 20 погибших
09:04
Сирийская армия атаковала турецкую колонну
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus