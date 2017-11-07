30.01 13:43 MIGnews.com

Орен Хазан получил максимальное наказание

"אתה סרסור", "אף אחד לא יסתכל עלייך" - עימות בין אורן חזן למיכל בירן • צפו בעימות המלא >> https://t.co/NbIVrQlHdJ pic.twitter.com/TnJGXGa76f — חדשות עשר (@news10) November 7, 2017

watch: during the @vp speech in the Knesset, Arab-Israeli MKs raise banners saying "Jerusalem is the capital of Palestine", and escorted out pic.twitter.com/GAGEtR3mAQ — חדשות עשר (@news10) January 22, 2018

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