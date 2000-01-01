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Элькин: Мы сдержали Иран в Сирии, повторим в Ливане 30.01 14:45   MIGnews.com

Элькин: Мы сдержали Иран в Сирии, повторим в Ливане

Попытки Ирана по укреплению позиций в Ливане проистекают от неспособности Исламской республики сделать то же самое в Сирии. Такое заявление во вторник, 30 января, прозвучало от министра по делам Иерусалима и диаспоры Зеева Элькина (партия "Ликуд"), который сопровождал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу во время его государственного визита в Россию для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы заблокировали бесчисленные попытки Ирана предоставить вооружение "Хизбалле" внутри Сирии, и теперь они пытаются сделать тоже самое на территории Ливана. Но мы уже знаем, как противостоять им в Сирии, и сможем сделать то же самое в Ливане", - заявил Элькин.

Элькин, который присутствовал на встрече Нетаниягу с президентом России Владимиром Путиным, заявил, что между двумя лидерами разговор шёл вокруг трёх основных вопросов.
"Изначально возник вопрос о продолжении иранских попыток военного укрепления в Сирии. Далее лидеры обсудили попытки Ирана установить точные ракетные заводы в Ливане, и в завершение Нетаниягу и Путин обсудили иранскую ядерную сделку" – сообщил министр.
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