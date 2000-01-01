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Ортодоксы навестили Ахед Тамими в знак солидарности | Фото: Mary Madigan/Flickr30.01 16:19   MIGnews.com

Ортодоксы навестили Ахед Тамими в знак солидарности

Члены антисионистской ультраортодоксальной секты "Нетурей Карта" во главе с раввином Исраэлем Хиршом недавно встретились с семьей палестинской арабки Ахед Тамими, которую в прошлом месяце арестовали за нападение и оскорбление израильских солдат.

Семья Хирша и другие члены движения с палестинскими флагами в руках прибыли в дом Тамими в арабской деревне Наби-Салах, где заявили о своей поддержке борьбы семьи за освобождение Ахед, пишет ортодоксальный портал "Кикар ха-Шабат".

На встрече с отцом, братьями и друзьями арабки делегаты осудили, по их словам, недемократическую деятельность Государства Израиль, то есть, арест совершенно невинной девушки-подростка.

"Мы прибыли, чтобы выразить семье нашу солидарность в связи со случившимся. На встрече мы выступили против оккупации и против продолжающегося притеснения палестинцев. Речь идет не только об этом аресте, но о поведении сионистского руководство в отношении палестинского народа в целом, примером чего стала эта ситуация. Мы прибыли в деревню, и все оценили наши действия", - сказал рав Хирш.

Напомним, что саму Тамими было решено оставить под стражей до окончания судебного разбирательства.
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