Депутатшу, назвавшую Хазана "сутенером", отстранили

Во вторник, 30 января, комиссия Кнессета по этике решила взыскать дисциплинарные наказания с нескольких депутатов, в результате чего за оскорбление своих коллег-депутатов на неделю были отстранены члены Кнессета от партии "Сионистский лагерь" Михаль Биран и Став Шапир, а также за участие в едва ли не всех скандалах одиозный "ликудник" Орен Хазан.
Как говорится в обнародованном сегодня решении, Биран была отстранена от парламентской деятельности на неделю за то, что во время ноябрьского заседания комитета по финансам она назвала Хазана "сутенером" и позже отказалась принести ему свои извинения. Ее наказание начинается со следующего воскресения.
Впрочем досталось, причем куда серьезнее, и самому Хазану – его отстранили на полгода. Но и "послужной список" у него куда серьезнее и жалоб против него было подано не в пример больше.
Как и ее соратницу по партии, Став Шапир была отстранена на неделю за то, что во время заседания финансового комитета назвала "ликудника" Мики Зоара "продажным".