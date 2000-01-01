Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Депутатшу, назвавшую Хазана `сутенером`, отстранили 30.01 18:04   MIGnews.com

Депутатшу, назвавшую Хазана "сутенером", отстранили

Во вторник, 30 января, комиссия Кнессета по этике решила взыскать дисциплинарные наказания с нескольких депутатов, в результате чего за оскорбление своих коллег-депутатов на неделю были отстранены члены Кнессета от партии "Сионистский лагерь" Михаль Биран и Став Шапир, а также за участие в едва ли не всех скандалах одиозный "ликудник" Орен Хазан.

Как говорится в обнародованном сегодня решении, Биран была отстранена от парламентской деятельности на неделю за то, что во время ноябрьского заседания комитета по финансам она назвала Хазана "сутенером" и позже отказалась принести ему свои извинения. Ее наказание начинается со следующего воскресения.

Впрочем досталось, причем куда серьезнее, и самому Хазану – его отстранили на полгода. Но и "послужной список" у него куда серьезнее и жалоб против него было подано не в пример больше.

Как и ее соратницу по партии, Став Шапир была отстранена на неделю за то, что во время заседания финансового комитета назвала "ликудника" Мики Зоара "продажным".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
01:35
В России нашли крупнейший за 10 лет изумруд
00:29
Меган Маркл планирует нарушить традицию королевской семьи
22:28
Премьером Румынии впервые может стать женщина
21:59
Актер из сериала "Хор" закончил жизнь самоубийством
21:53
Исландцам запретили называть сыновей Андреями
21:32
Каталонию накрыла новая волна протестов
21:29
Трамп откажется признавать "палестинских беженцев"
20:28
11 стран увеличат пожертвования палестинцам
19:46
Оградиться от соседей-арабов стоило Израилю 6 млрд.
19:33
У Олега Табакова начались судороги
18:54
Анджелина Джоли привезла дочерей в лагерь для беженцев
18:26
В МИДе Ирана сказали, когда выведут войска из Сирии
17:36
В Индонезии стюардесс насильно оденут в хиджабы
17:26
"Изменяя человека фотографией - фотограф изменяет мир"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus