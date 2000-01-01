30.01 18:26 MIGnews.com

В МИДе Ирана сказали, когда выведут войска из Сирии

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Иранские военные покинут Сирию не раньше, чем об этом попросит Дамаск, заявил замглавы МИД ИРИ Хосейн Ансари, аргументировав это тем, что они находятся там именно по приглашению сирийского правительства."После того, как все цели будут достигнуты, после согласия с руководством Сирии иранские войска покинут территорию страны", - заявил он журналистам 30 января."Они находятся по приглашению законного сирийского правительства для решения тех проблем, с которыми сталкивается народ Сирии", - цитирует иранского замминистра ТАСС.