30.01 20:28 MIGnews.com

11 стран увеличат пожертвования палестинцам

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Россия, Кувейт и девять европейских стран договорились увеличить свои дотации Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, чтобы перекрыть дефицит средств, вызванный лишением американского финансирования, заявил 30 января генеральный комиссар UNWRA Пьер Крахенбюль.При этом он отмечает, что никаких конкретных сведений о проводимых Соединенными Штатами реформах, включая касающейся ближневосточной политики администрации Дональда Трампа, у него нет. Одно он сказать может наверняка – пока что на счет его агентства Вашингтон перечислил лишь 60 млн. долларов, что вшестеро меньше, чем в прошлом году, но, дойдут ли остальные средства, никто не берется сказать.В Белом доме это комментируют лишь тем, что они временно отсрочили перечисление 100 млн. долларов и окончательного решения по сокращению гуманитарной помощи палестинцам принято пока не было.Глава UNWRA считает возможные перемены "очень серьезным и резким изменением финансирования со стороны Соединенных Штатов", которые он назвал "стабильным, предсказуемым и самым щедрым донором UNWRA на протяжении десятилетий"."Понятно, что перед нами стоит очень непростая задача перекрыть этот дефицит", - сказал Крахенбюль журналистам в Женеве.По его словам, увеличить свою долю в финансировании уже согласились Швейцария, Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, Германия, Россия, Бельгия, Кувейт, Нидерланды и Ирландия. Другие страны пока что присоединяться к ним не решили."Взносы чрезвычайно важны, особенно в первые несколько месяцев. Разумеется, дефицит в 300 миллионов долларов может быть восполнен лишь с помощью дополнительных средств, получаемых из других источников в течение года", - констатирует он.