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Каталонию накрыла новая волна протестов 30.01 21:32   MIGnews.com

Каталонию накрыла новая волна протестов

К зданию парламента в Барселоне прорвались тысячи протестующих, требуя назначения Карлоса Пучдемона руководителем Каталонии.

Как передает РИА Новости, накануне предстоящего заседания по утверждению Пучдемона главой женералитета, полицейские оцепили здание парламента. Однако заседание отложили за несколько часов до его начала, что возмутило находящихся поблизости активистов, требующих провести инаугурацию бывшего руководителя автономии.

Как уточняют в издании, протестные акции до сих пор продолжаются. Протестующие кричат Свободу политзаключенным", "Ни шагу назад", "Вон, оккупационные силы", "Пучдемон — наш председатель", а у многих протестующий в руках флаги "независимой Каталонии".

Организаторами митинга выступили общественная организация "Каталонская национальная ассамблея", а также "Комитеты в защиту республики".

В полиции сообщают, что на данный момент в протесте принимают участие около 3800 человек.
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