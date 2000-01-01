30.01 20:52 MIGnews.com

Ирландия голосует о запрете товаров из израильских поселений

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу осудил вынесение на голосование в парламенте Ирландии нового законопроекта, запрещающего импорт и продажу товаров, произведенных в израильских поселениях в Иудее и Самарии и Голанских высотах.В связи с этим глава правительства, исполняющий также обязанности министра иностранных дел, отдал распоряжение вызвать в МИД посла Ирландии в Израиле. Глава дипмиссии прибудет в министерство в среду, 31 января.Ранее группа израильских активистов во главе с экс-депутатом Ури Авнери обратилась к ирландскому парламенту с просьбой поддержать данный законопроект. Среди них: бывшие послы Эли Барнави, Илан Барух, Алон Лиел, бывший генеральный прокурор Михаэль Бен-Яир, экс-парламентарии Рим Бронфман, Авраам Бург, Наоми Хазан, Цали Решеф, Яэль Даян, артисты Дани Караван, Алекс Левак, Давид Тартаковер и Мики Крацман."Как люди, глубоко обеспокоенные будущим Израиля и желающие, чтобы наша страна жила в мире со своими соседями, мы настоятельно призываем вас поддержать вышеупомянутый законопроект", - гласит их обращение.Авторы законопроекта, ссылаясь на четвертую Женевскую, призывают "запретить импорт или реализацию товаров и услуг, производимых на оккупированной территории или из ресурсов, извлекаемых с оккупированной территории".Стоит отметить, что в такой формулировке законопроект коснется не только израильских поселений, но и территорий по всему миру, считающихся незаконными согласно международному праву. К ним теоретически можно отнести Западную Сахару, северный Кипр и Крым.