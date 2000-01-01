31.01 03:56 MIGnews.com

Китай готов участвовать в реконструкции Сирии

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Пекин выразил готовность помогать восстанавливать Сирию по окончанию конфликта на территории страны. об этом заявил спецпредставитель правительства КНР по сирийскому урегулированию Се Сяоянь..По словам китайского представителя, КНР ранее неоднократно оказывала, как финансовую, так и материальную безвозмездную помощь сирийским партнерам.Помимо этого, Сяоянь отметил, что даже несмотря на то, что силы "Исламского государства" (ИГ, запрещенная организация) полностью разгромлены, в САР существуют еще ряд террористических организаций, которые продолжают свою деятельность, угрожая расползтись по региону.Несмотря на то, что ИГ разгромлена в Сирии, их остатки и другие террористические группировки, в том числе "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), "Движение за независимость Восточного Туркестана" продолжают существовать, поэтому борьба с терроризмом далеко не окончена", - сказал он.По мнению спецпредставителя, Сирии удастся восстановить и потушить очаг терроризма, только действуя слажено, не обуславливаясь политикой."Мы призываем международное сообщество продолжать борьбу с терроризмом, ведь это большая угроза не только для Сирии, но и для региона и всего мира. Китайская сторона призывает все страны к сотрудничеству во имя борьбы с терроризмом", - отметил дипломат, добавив, что урегулирование в стране может быть достигнуто только путем переговоров."Чтобы добиться этой цели мы продолжаем тесный контакт с разными сторонами - как правительством, так и оппозицией. (…) Мы также поддерживаем контакты с нашими российскими коллегами и представителями ООН, - сказал он.