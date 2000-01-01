Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Израильские и польские историки обсудят Холокост | Фото: Thinkstock31.01 07:10   MIGnews.com

Израильские и польские историки обсудят Холокост

Главы правительств Израиля и Польши договорились о встрече историков, которые обсудят тему Холокоста в контексте принятого польским Сеймом закона об Институте национальной памяти, который вводит уголовную ответственность за употребление термина "польские концлагеря".

Об этом сообщил посол Израиля в РФ Гарри Корен на брифинге в честь открытия выставки "Шоа-Холокост. Как человек мог сотворить такое?" в Музее Победы в Москве.

"Премьер-министр Нетаниягу обсудил это дело с премьер-министром Польши. Есть договоренность, что будет встреча историков-специалистов. Самое главное — это сохранение исторической памяти и продолжение исторических исследований. Очень важно, чтобы историки смогли спокойно исследовать, вместо того, чтобы приклеивать какое-то клеймо", — цитирует его РИА Новости.

Дипломат заверяет, что Еврейское государство со всем уважением относится как к Польше, так и польской нации и в Израиле никогда не называли польскими построенные нацистами "лагеря смерти".

"Явно ответственность была на нацистской Германии. К большому сожалению, феномен во всей Европе существовал, кстати, включая оккупированные территории Советского Союза. Не только в Польше, не только во Франции, Бельгии. Феномен сотрудничества с нацистами. Были случаи, десятки тысяч случаев, когда выдавали евреев, когда выдавали людей, которые спасали евреев. Были люди, которые участвовали физически в уничтожении евреев, будь это по приказам немцев, а иногда даже без приказа. Поэтому самое главное — чтобы исторические исследования спокойно продолжались. Есть по поводу Холокоста еще очень много белых пятен", — добавил Корен.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:48
В Холоне в квартире обнаружено 91 кг марихуаны
13:47
Нетаниягу встретился с главой МИДа Германии
13:28
КНДР: США - главный нарушитель прав человека
13:07
"Нетаниягу придется ответить по делу о закупке субмарин"
12:31
США укрепляют Катар
12:07
Вена: Ципи Ливни вручена престижная награда
12:01
Орен Хазан атаковал Юли Эдельштейна
11:25
Франция: мусульманин убивший еврейку предстанет перед судом
11:21
"Мы не должны упускать из виду действия Ирана"
11:11
Умер израильский писатель и поэт Хаим Гури
10:51
Задержаны подозреваемые по делу о нападении на Charlie Hebdo
10:36
В Израиле подорожает бензин
10:18
Что позволено Эльдаду Яниву, запрещено Йораму Шефтелю
09:56
ПА подаст в суд на Трампа
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus