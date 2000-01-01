31.01 07:10 MIGnews.com

Израильские и польские историки обсудят Холокост

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Главы правительств Израиля и Польши договорились о встрече историков, которые обсудят тему Холокоста в контексте принятого польским Сеймом закона об Институте национальной памяти, который вводит уголовную ответственность за употребление термина "польские концлагеря".Об этом сообщил посол Израиля в РФ Гарри Корен на брифинге в честь открытия выставки "Шоа-Холокост. Как человек мог сотворить такое?" в Музее Победы в Москве."Премьер-министр Нетаниягу обсудил это дело с премьер-министром Польши. Есть договоренность, что будет встреча историков-специалистов. Самое главное — это сохранение исторической памяти и продолжение исторических исследований. Очень важно, чтобы историки смогли спокойно исследовать, вместо того, чтобы приклеивать какое-то клеймо", — цитирует его РИА Новости.Дипломат заверяет, что Еврейское государство со всем уважением относится как к Польше, так и польской нации и в Израиле никогда не называли польскими построенные нацистами "лагеря смерти"."Явно ответственность была на нацистской Германии. К большому сожалению, феномен во всей Европе существовал, кстати, включая оккупированные территории Советского Союза. Не только в Польше, не только во Франции, Бельгии. Феномен сотрудничества с нацистами. Были случаи, десятки тысяч случаев, когда выдавали евреев, когда выдавали людей, которые спасали евреев. Были люди, которые участвовали физически в уничтожении евреев, будь это по приказам немцев, а иногда даже без приказа. Поэтому самое главное — чтобы исторические исследования спокойно продолжались. Есть по поводу Холокоста еще очень много белых пятен", — добавил Корен.