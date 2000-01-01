Франкфурт выступит против бойкота Израиля

Заместитель мэра города Франкфурта в понедельник, 29 января, о том, что муниципальное правительство прекратит всю торговлю с банками, которые сотрудничают с организациями, поддерживающими бойкот Еврейского государства.
"В ближайшее время мы планируем сотрудничество исключительно с банками, которые не ведут бизнес с организациями, поддерживающими бойкот против Израиля", - заявил заместитель мэра Уве Беккер, передаёт The Jerusalem Post.
Таким образом, Франкфурт станет первым городом в Германии, где будут применены санкции в отношении банков и других финансовых учреждений, которые поддерживают бойкот и сами применяют санкции против Израиля.