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Франкфурт выступит против бойкота Израиля | Фото: Thinkstock30.01 07:57   MIGnews.com

Франкфурт выступит против бойкота Израиля

Заместитель мэра города Франкфурта в понедельник, 29 января, о том, что муниципальное правительство прекратит всю торговлю с банками, которые сотрудничают с организациями, поддерживающими бойкот Еврейского государства.

"В ближайшее время мы планируем сотрудничество исключительно с банками, которые не ведут бизнес с организациями, поддерживающими бойкот против Израиля", - заявил заместитель мэра Уве Беккер, передаёт The Jerusalem Post.

Таким образом, Франкфурт станет первым городом в Германии, где будут применены санкции в отношении банков и других финансовых учреждений, которые поддерживают бойкот и сами применяют санкции против Израиля.
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