30.01 08:41 MIGnews.com

КНДР отменила совместное мероприятие с Южной Кореей

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Северная Корея неожиданно отменила совместное культурное мероприятие с Южной Кореей, которое было запланировано на 4 февраля в горах Кымгансан на территории КНДР в честь предстоящих зимних Олимпийских игр в Южной Корее.Причиной такого решения КНДР стало поощрение Южной Кореей "оскорбительных" настроений в отношении Пхеньяна. Кроме того, власти КНДР заявили, что на их решение также повлияла "предвзятость" южнокорейских СМИ относительно предстоящего события.Данная новость была распространена в понедельник, 29 января, в министерстве южнокорейского объединения.В Сеуле, в свою очередь, c сожалением прокомментировали решение Северной Кореи, назвав это "очень печальным".Напомним, ранее сообщалось о том, что Северная Корея примет участие в зимних играх в Пхёнчхане, которые пройдут с 9-го по 25 февраля. Участие сборной КНДР долгое время оставалось под вопросом по причине обострения конфликта в связи с ракетными и ядерными испытаниями Пхеньяна.