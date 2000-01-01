30.01 08:51 MIGnews.com

Либерман: война в Ливане - последнее, что нужно Израилю

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Портал ynet сообщает о том, что министр обороны Израиля Авигдор Либерман прокомментировал на заседании фракции НДИ угрозы, прозвучавшие из Ливана.Либерман заявил: “Мы оперируем всеми политическими рычагами, а также и другими средствами для того, чтобы предотвратить производство ракет”.Либерман подчеркнул: “Последняя вещь, которой я хочу - вступление Израиля в Третью Ливанскую Войну. Я полагаю, что в нашем распоряжении еще достаточно средств”.