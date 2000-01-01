30.01 09:46 MIGnews.com

Израиль: Диалог с Россией играет решающую роль

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Министр Зеэв Элькин, который сопровождал израильского премьер-министр Биньямина Нетаниягу в ходе его визита в Москву, во вторник, 30 января, сделал заявление относительно состоявшейся встречи с президентом России Владимиром Путиным."Израиль добивается много, участвуя в открытом диалоге с российским лидером", - убеждён Элькин, передаёт Arutz Sheva."Эти переговоры имеют огромное значение. Никто другой не станет заботиться о безопасности Израиля. Мы сами должны уметь позаботиться о себе. В то же время, сегодня в регионе появилось много игроков. И этот диалог с русскими крайне важен для того, чтобы события развивались в нашу пользу", - добавил Элькин.Ранее в ходе встречи с Путиным, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что усилия России играют решающую роль в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке.