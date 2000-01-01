30.01 10:07 MIGnews.com
В Израиле достигнут компромисс по пособиям для инвалидов
Офис премьер-министра Израиля распространил следующее заявление:
"Был достигнут компромисс по вопросу пособий для инвалидов, что позволяет передать законопроект в комиссию министров по законодательству.
Премьер-министр, будучи в Москве, провел телефонный разговор с министром финансов, министром социального обеспечения и профессором Симхоном.
В разговоре также участвовал председатель Гистадрута Нисанкорен.
На реализацию соглашения будет выделено 4,2 млрд шекелей, также инвалиды получат дополнительные льготы".
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