30.01 10:07 MIGnews.com

В Израиле достигнут компромисс по пособиям для инвалидов

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Офис премьер-министра Израиля распространил следующее заявление:"Был достигнут компромисс по вопросу пособий для инвалидов, что позволяет передать законопроект в комиссию министров по законодательству.Премьер-министр, будучи в Москве, провел телефонный разговор с министром финансов, министром социального обеспечения и профессором Симхоном.В разговоре также участвовал председатель Гистадрута Нисанкорен.На реализацию соглашения будет выделено 4,2 млрд шекелей, также инвалиды получат дополнительные льготы".