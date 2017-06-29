Сирия. На пороге реальной эскалации

Интернет наполнен слухами о том, что американцы готовят масштабную операцию против Асада и про-иранских сил в Сирии.
В операции значительная роль отведена региональным союзникам Америки, в том числе, Израилю и Иордании.
Президент Башар Асад посетил 28 июня российскую военную базу в Хмеймим. Одновременно, в считанных километрах от нее летали три американских самолета-шпиона - RC-135U, RC-135V и P-8 Poseidon . Самолеты летали над Средиземным морем в воздушном пространстве Сирии и Ливана.
Следует учесть, что специализацией Poseidon является сбор информации о подводных лодках и других морских активах вероятного противника, которым в данной ситуации может быть только Россия. Самолеты RC-135U и RC-135V собирают информацию о коммуникациях и системах связи противника - в данном случае, в районе главной российской военной базы в Сирии - Хмеймим.
При этом следует учесть, что в случае серьезного обострения в Сирии система ПРО С-300/С-400 будет “пробита” той или иной комбинацией действий американцев и их союзников. Один вариант - массивный удар крылатыми ракетами Томагавк, для перехвата массы которых просто нет достаточного количества батарей.
С-400, по замыслу конструкторов, является системой мобильной обороны, на которую “довешиваются” другие, менее современные системы. В случае российской базы в Латакии, С-400 стационарна, и вокруг нее не развернуто достаточного количества батарей других типов. Также существует вероятность того, что система будет испытывать трудности с распознаванием низколетящих целей в условиях гористой местности.
На базе Хмеймим в настоящий момент - 25 боевых самолетов, из них лишь 10 - современных моделей (Су-35 и Су-30). Американцы могут противопоставить им массу истребителей и бомбардировщиков разных типов, включая выполненных по технологии стелс, действующих с американских баз в регионе или с американских авианосцев.
Одновременно, израильская пресса сообщила, что в начале июля в Хайфу прибудет самый большой в мире авианосец - USS George H.W. Bush. По данным газеты Гаарец, на борту находится 5700 моряков и летчиков и 50 боевых самолетов. Гигантский корабль использовался в ходе боевых действий против ISIS в Ираке и Сирии.
Указанные маневры сопровождаются серьезными военными операциями на суше. США поставили себе целью не допустить создание “сухопутного моста” между Бейрутом и Тегераном. Главным препятствием для иранцев в настоящий момент является американская база в Танф, на границе с Иорданией. Американцы расширяют плацдарм вокруг Танф - при этом не забывая и о необходимости противодействия иранским сателлитам в соседнем Ираке. Подробно происходящее описано в материале "Стратегия в Танф. Американский ответ Ирану".