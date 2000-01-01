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Официальный сайт МИД РФ 30.06 13:39   MIGnews.com

Лавров: НАТО не может дать ответ терроризму

НАТО не в состоянии дать адекватный отпор главной угрозе сегодняшнего дня – международному терроризму. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что Альянс продолжает раскачивать структуры безопасности в Европе, до сих пор следуя логике холодной войны. А это противоречит интересам европейцев.

Как передает "Политика Сегодня", Лавров подчеркнул, что в XXI веке невозможно существование институтов "эпохи биполярного противостояния". При этом министр отметил, что "НАТО же пытается находить оправдание собственному существованию".
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