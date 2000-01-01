Лавров: НАТО не может дать ответ терроризму

НАТО не в состоянии дать адекватный отпор главной угрозе сегодняшнего дня – международному терроризму. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Он отметил, что Альянс продолжает раскачивать структуры безопасности в Европе, до сих пор следуя логике холодной войны. А это противоречит интересам европейцев.
Как передает "Политика Сегодня", Лавров подчеркнул, что в XXI веке невозможно существование институтов "эпохи биполярного противостояния". При этом министр отметил, что "НАТО же пытается находить оправдание собственному существованию".