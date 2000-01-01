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flickr 30.06 13:50   MIGnews.com

Меркель: брак — это союз между мужчиной и женщиной

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что голосовала против закона о легализации однополых браков. Политик подчеркнула, что для нее брак – это союз между мужчиной и женщиной, и поэтому она не поддержала данный законопроект.

"Для меня брак, с точки зрения нашей конституции, это союз между мужчиной и женщиной. Именно поэтому я голосовала против законопроекта", - заявила канцлер после утреннего голосования.

В пятницу, 30 июня, бундестаг проголосовал за легализацию однополых браков. Законопроект поддержали 393 голоса, в то время как против – выступили 226 человек.
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