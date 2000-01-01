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kremlin.ru 30.06 15:11   MIGnews.com

Путин подписал указ о продлении контрсанкций

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, продлевающий действие ответных мер на антироссийские санкции ЕС до 31 декабря 2018 года. Указ подписан 30 июня и опубликован на официальном портале правовой информации.

О том, что правительство вносит президенту предложение о продлении ответных мер в ответ на очередную пролонгацию санкций ЕС, в четверг сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Мы, естественно, будем реагировать адекватно. Вчера этот вопрос мы обсудили с президентом. Правительство внесет предложение, чтобы продлить действие ответных мер еще на один год, до 31 декабря 2018 года", – сказал Медведев на заседании правительства накануне.

Продовольственное эмбарго действует в РФ с 7 августа 2014 года в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. С 13 августа 2015 года в список этих стран включены присоединившиеся к антироссийским санкциям Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, с 1 января 2016 года – Украина.

Сначала запрет был введен на один год. В 2015 году его продлили по 5 августа 2016 года, в июне 2016 года - до конца 2017 года. Таким образом, сейчас санкции, за полгода до их истечения, продлены на год.

Под запрет попали мясо и мясная продукция, молоко и молочная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи и фрукты. С 1 ноября 2016 года продовольственное эмбарго распространено на соль. С 20 мая 2017 года снят запрет на поставки соли для производства лекарственных средств и биологически активных добавок.
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