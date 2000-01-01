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Реакция Ликуд на обвинения в вмешательстве в праймериз Аводы | Фото: Thinkstock30.06 16:15   MIGnews.com

Реакция Ликуд на обвинения в вмешательстве в праймериз Аводы

В пресс-службе партии "Ликуд" отреагировали на заявление кандидата на лидерство в оппозиционной "Аводы" Эреля Маргалита, который обвинил партию премьера во вмешательстве в ход внутрипартийных выборов в своей политсиле.

"У нас нет никаких намерений вмешиваться в праймериз в партии «Авода», поэтому мы не станем реагировать на постыдный «спин» господина Маргалита, который вызвал сам себя в полицию с единственной целью: спасти свое политическое положение.

Закупка подводных лодок проводилась в соответствии с нормами. Пусть лучше Маргалит позволит работать юридическим инстанциям, которые уже прояснили, что глава правительства Нетаниягу никоим образом ни в чем не подозревается. Ему следует найти другие пути спасти свою политическую карьеру", - гласит заявление "Ликуда".
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