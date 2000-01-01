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Вопрос гиюра в Израиле сохранит статус-кво до 2018 года | Фото: Амос Бен Гершом, AFP30.06 17:44   MIGnews.com

Гиюр в Израиле сохранит статус-кво до 2018 года

Глава израильского правительства добился компромисса с религиозными и ультрарелигиозными членами коалиции в вопросе гиюра, который стал очередным камнем преткновения для широкой коалиции Биньямина Нетаниягу.

Компромисс влечет за собой как минимум шестимесячное сохранение статуса-кво в вопросе гиюра со сторонами конфликта, которые выступают за и против монополии ортодоксов в этой сфере.

"Гармония в еврейском народе для меня очень важна. Это важно для меня как для премьер-министра Израиля, как для сына еврейского народа, так и лично", - заявил он 30 июня.

Напомним, что после принятия данного законопроекта государство перестанет признавать гиюры, одобренные реформистскими и консервативными раввинами, а также неправительственными, независимыми ортодоксальными раввинскими судами. В свою очередь реформисты и консерваторы обратились в БАГАЦ, чтобы

"По сути, истцы и правительство Израиля согласились заморозить все разбирательства – как иск в Верховный суд по вопросу о гиюре, так и законопроект правительства и Кнессета о гиюре. Это позволит мне создать команду, которая примерно шесть месяцев будет искать решение для договоренности по вопросу о гиюре", - добавил премьер.

По словам Нетаниягу, в ближайшее воскресенье стороны подадут в БАГАЦ совместное обращение.

"Я очень надеюсь, что Верховный суд уступит этой совместной просьбе, так как это остудит ситуацию и даст возможность и надежду на поиск согласованного решения внутри нашего народа", - выразил он надежду, отметив, что в противном случае правительство будет вынуждено действовать в соответствии с коалиционными договорами.
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