30.06 17:44 MIGnews.com

Гиюр в Израиле сохранит статус-кво до 2018 года

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Глава израильского правительства добился компромисса с религиозными и ультрарелигиозными членами коалиции в вопросе гиюра, который стал очередным камнем преткновения для широкой коалиции Биньямина Нетаниягу.Компромисс влечет за собой как минимум шестимесячное сохранение статуса-кво в вопросе гиюра со сторонами конфликта, которые выступают за и против монополии ортодоксов в этой сфере."Гармония в еврейском народе для меня очень важна. Это важно для меня как для премьер-министра Израиля, как для сына еврейского народа, так и лично", - заявил он 30 июня.Напомним, что после принятия данного законопроекта государство перестанет признавать гиюры, одобренные реформистскими и консервативными раввинами, а также неправительственными, независимыми ортодоксальными раввинскими судами. В свою очередь реформисты и консерваторы обратились в БАГАЦ, чтобы"По сути, истцы и правительство Израиля согласились заморозить все разбирательства – как иск в Верховный суд по вопросу о гиюре, так и законопроект правительства и Кнессета о гиюре. Это позволит мне создать команду, которая примерно шесть месяцев будет искать решение для договоренности по вопросу о гиюре", - добавил премьер.По словам Нетаниягу, в ближайшее воскресенье стороны подадут в БАГАЦ совместное обращение."Я очень надеюсь, что Верховный суд уступит этой совместной просьбе, так как это остудит ситуацию и даст возможность и надежду на поиск согласованного решения внутри нашего народа", - выразил он надежду, отметив, что в противном случае правительство будет вынуждено действовать в соответствии с коалиционными договорами.