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Арабские страны отказываются принимать Исмаила Ханийе 30.06 18:47   MIGnews.com

Арабские страны отказываются принимать Исмаила Ханийе

Согласно израильских СМИ, лидер ХАМАСа Исмаил Ханийе буквально застрял в секторе Газа, так как арабские государства отказались принимать руководителя политического крыла палестинской террористической группировки.

В начале мая его избрали преемником изгнанного политического лидера ХАМАСа Халеда Машаля. Незадолго до его избрания официальные представители ХАМАСа начали подготовку к переезду Хании в Катар, где Машаль базировался с момента его изгнания из Сирии в 2011 году.

Однако на фоне обострения в арабском мире, когда ряд государств Персидского Залива, Египет, Западная Ливия и другие страны объявили Катар спонсором терроризма и разорвали с ним дипломатические отношения, Доха депортировала ряд высокопоставленных членов ХАМАСа.

Как пишет "Исраэль Хайом", один из членов делегации ХАМАСа в Каире утверждает, что принять политическое крыло группировки предложил ее самый щедрый спонсор - Иран, однако ХАМАС это предложение отклонил. Что послужило поводом для такого решения не объясняется.

Кроме того, члены ХАМАСа также рассматривали возможность разместить Ханийе в Каире, где он был мог бы находиться в положении несколько ниже того, которое ему было предоставлено в Катаре. Однако египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси не согласился открыть КПП "Рафиах", чтобы дать Ханийе возможность пересечь границу.
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