30.06 18:47 MIGnews.com

Арабские страны отказываются принимать Исмаила Ханийе

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Согласно израильских СМИ, лидер ХАМАСа Исмаил Ханийе буквально застрял в секторе Газа, так как арабские государства отказались принимать руководителя политического крыла палестинской террористической группировки.В начале мая его избрали преемником изгнанного политического лидера ХАМАСа Халеда Машаля. Незадолго до его избрания официальные представители ХАМАСа начали подготовку к переезду Хании в Катар, где Машаль базировался с момента его изгнания из Сирии в 2011 году.Однако на фоне обострения в арабском мире, когда ряд государств Персидского Залива, Египет, Западная Ливия и другие страны объявили Катар спонсором терроризма и разорвали с ним дипломатические отношения, Доха депортировала ряд высокопоставленных членов ХАМАСа.Как пишет "Исраэль Хайом", один из членов делегации ХАМАСа в Каире утверждает, что принять политическое крыло группировки предложил ее самый щедрый спонсор - Иран, однако ХАМАС это предложение отклонил. Что послужило поводом для такого решения не объясняется.Кроме того, члены ХАМАСа также рассматривали возможность разместить Ханийе в Каире, где он был мог бы находиться в положении несколько ниже того, которое ему было предоставлено в Катаре. Однако египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси не согласился открыть КПП "Рафиах", чтобы дать Ханийе возможность пересечь границу.