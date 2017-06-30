Переворот в Саудии: свергнутый наследник трона - под арестом
Недавно свергнутый наследный принц саудовского престола, Мухаммед бин Найеф находится под домашним арестом и ему запрещено покидать королевство. Об этом сообщает газета New York Times, со ссылкой на четырех американских и саудовских сановников со связями в саудовской королевской семье.
Мухаммед сидит в своем дворце в прибрежном городе Джедда. Ограничения, наложенные на него, по всей видимости отражают опасения перед бывшим главой саудовского министерства внутренних дел и могущественным координатором саудовской анти-террористической кампании. Новый наследный принц, 31-летний Мухаммед бин Салман, стремится подавить всякую оппозицию своей власти.
Официально, саудовское правительство никак не комментирует домашний арест Мухаммеда бин Найефа. Высокопоставленный сановник в саудовском МИДе, с которым удалось побеседовать корреспонденту New York Times назвал информацию об аресте “беспочвенной и фальшивой”.
57-летний принц Мухаммед бин Найеф был заменен на любимого сына правящего короля Салмана, 32-летнего Мухаммеда бин Салмана.
Принц Мухаммед бин Найеф считался одним из наиболее здравых саудовских политиков - именно благодаря его усилиям на территории королевства был искоренен терроризм аль-Каиды. На принца в августе 2009 было совершено покушение - смертник пришел к нему на прием во дворец.
23-летний террорист Абдулла эль-Асири спрятал взрывчатку в заднем проходе, с той целью, чтобы она не была обнаружена охранниками принца, которые досматривали его перед запрошенной им аудиенцией.
Эль-Асири значился в списке ста наиболее разыскиваемых террористов Саудовской Аравии. Он проинформировал принца о том, что хочет воспользоваться предлагаемой программой реабилитации, и попросил о личной встрече.
Источник в секретной службе королевства сообщил тогда: " Мы никогда не слышали о подобных способах укрытия взрывчатки". Специалисты по безопасности предполагают, что взрывное устройство было приведено в действие "электронным способом".
Майк Ярдли, эксперт по вооружениям и взрывчатым веществам, говорит: " Скрытие взрывчатки в естественных полостях тела, очевидно, было направлено на то, чтобы обмануть детекторы и сканнеры, К счастью, в данном конкретном случае, жертва теракта была спасена – тело террориста послужило своеобразным экраном , спасшим его от действия взрыва".
Выводы Ярдли совпадают с впечатлениями самого бин Найефа. Он говорит: " Я очень удивился, когда молодой человек ни с того ни с сего взорвал сам себя". У принца в результате теракта была повреждена рука.
Партия, поддерживающая нового наследника, Мухаммеда бин Салмана, хвалит его молодость, амбиции и “позитивное видение будущего”. Но его стремительный взлет в высшие сферы саудовской политики покончил с политическими амбициями целого поколения принцев. Многие называют его сумасбродным, неопытным и жадным до власти. Мухаммед был инициатором саудовской интервенции в Йемене, стоимость которой чрезвычайно высока, а перспективы, в лучшем случае - туманны.
Более того, дело не ограничивается войной в Йемене. Саудия выбрала себе то, что считала легкой добычей - чрезвычайно богатый, но маломощный в военном отношении эмират Катар. Бойкот и блокада Катара, объявленные Саудовской Аравией, Бахрейном, ОАЭ и Египтом разрывают арабский и мусульманский мир на части. Катар отказывается выполнять выдвинутые ему требования, и в этих условиях блок его арабских противников видит только один путь выхода из кризиса - дальнейшую эскалацию. В арабских СМИ появилась информация о том, что в эмирате готовился государственный переворот - с помощью суданских военных. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Глава президентской администрации Судана готовил переворот в Катаре".
Высокопоставленный американский чиновник комментирует то, что произошло в Саудовской Аравии, и что также напоминает государственный переворот: “Это явное свидетельство того, что молодой принц не хочет никакой оппозиции. Ему не нужны никакие арьергардные акции внутри собственной семьи. Он стремится к приходу на трон без всякой оппозиции - независимо от того, плел Мухаммед бин Найеф интриги или нет”.
Другой американский чиновник говорит: “Мухаммед бин Найеф был большим другом Соединенных Штатов. Нам больно видеть, что с ним обошлись настолько не элегантно и неподобающе”.
По сведениям американских дипломатов, ограничения наложены не только на Мухаммеда бин Найефа, но и на всю его семью, включая дочерей с семьями.