02.07 05:08 MIGnews.com

ООН осуждает блокаду Катара

Поделиться

Все по теме

Комментарии

СМИ Катара сообщают о встречи Али Халфана аль-Мансури, постоянного представителя Катара при ООН с принцем Зиядом Раадом аль-Хуссейном, высшим комиссаром ООН по правам человека.Принц и комиссар выразил “озабоченность и осуждение” акциями, предпринятыми Саудовской Аравией, ОАЭ и Бахрейном против Катара. Хуссейн указал на то, что действия арабских государств “породили много человеческих трагедий”.Принц Зияд указал на то, что требования , выдвинутые к Катару “не могут быть выполнены”.По словам комиссара ООН, “страны, устроившие блокаду Катара” не имеют ни малейшего желания сдержать кризис. Напротив, они заинтересованы только в эскалации”.Принц также назвал требование закрыть канал Al Jazeera “серьезным ударом по плюрализму в медиа”.