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ООН осуждает блокаду Катара 02.07 05:08   MIGnews.com

ООН осуждает блокаду Катара

СМИ Катара сообщают о встречи Али Халфана аль-Мансури, постоянного представителя Катара при ООН с принцем Зиядом Раадом аль-Хуссейном, высшим комиссаром ООН по правам человека.

Принц и комиссар выразил “озабоченность и осуждение” акциями, предпринятыми Саудовской Аравией, ОАЭ и Бахрейном против Катара. Хуссейн указал на то, что действия арабских государств “породили много человеческих трагедий”.

Принц Зияд указал на то, что требования , выдвинутые к Катару “не могут быть выполнены”.

По словам комиссара ООН, “страны, устроившие блокаду Катара” не имеют ни малейшего желания сдержать кризис. Напротив, они заинтересованы только в эскалации”.

Принц также назвал требование закрыть канал Al Jazeera “серьезным ударом по плюрализму в медиа”.
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