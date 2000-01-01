01.07 08:08 MIGnews.com

Арье Дери взорвался на заседании правительства

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Заседание правительства Израиля, посвященное замораживанию закона о гиюре прошло при весьма драматических обстоятельствах.Премьер-министр Биньямин Нетаниягу дал понять присутствующим, что новая версия закона о гиюре вызывает большое напряжение в отношениях с диаспорой. Глава Еврейского Дома Нафтали Беннет и лидер НДИ Авигдор Либерман заявили, что раввинам должно быть позволено совершать процедуру гиюра.В этот момент министр внутренних дел и лидер религиозной партии ШАС Арье Дери взорвался и сказал: "Я готов к тому, чтобы закон был заморожен на 6 месяцев. И если БАГАЦ его отвергнет, я готов вновь его провести".После этого Дери вскочил со своего кресла и в ярости последовал прочь из кабинета заседаний. К нему присоединился глава финансовой комиссии Кнессета Моше Гафни. Нетаниягу повернулся к ним и спросил: "Я не понимаю, почему вы встали и почему вы покидаете заседание?". Это, однако, не помогло, и разгневанные представители ультра-ортодоксов покинули кабинет.