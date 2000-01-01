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Из-за закона о гиюре: Реформисты накажут Израиль долларом | Фото: Terry Ballard/Flickr30.06 19:49   MIGnews.com

Из-за закона о гиюре: Реформисты накажут Израиль долларом

Лидеры реформистских течений иудаизма с оптимизмом восприняли решение отложить принятие Кнессетом законопроекта о гиюре, который так называемые "прогрессивные" иудеи уже назвали предательством со стороны правительства Нетаниягу.

На этом фоне президент Союза реформистского иудаизма раввин Рик Джейкобс отменил ужин с Нетаниягу, который был запланирован на прошлой неделе. Он назвал данную инициативу "во многом экзистенциальной", так как после этого именно ортодоксы будут определять – кто заслуживает зваться евреем, и кто заслуживает зваться раввином в Израиле. И более того, он требует все же создать у Стены Плача смешанный участок – для реформистов.

"Мы не хотим молиться на второклассном Котеле … или посещать второклассную святыню", - заявил он в интервью Times of Israel 30 июня.

Он считает временную заморозку законопроекта "хорошим и необходимым событием", но этого можно было бы избежать, если само создание скандального законопроекта о гиюре было вовремя предотвращено и если бы этот вопрос решался специализированной комиссией.

"Еврейское единство и еврейское единодушие - разные вещи. Мы не одинаковы, но все мы созданы по образу и подобию Всевышнего, и все мы - часть еврейского народа", - напомнил раввин.

Джейкобс подчеркнул, что два последних решения правительства – о Котеле и гиюре – вызвали у либеральных еврейских организаций в США чувство их "незаконности и нежелательности".

"Правительство Израиля должно ответить за наше чувство отторжения", - сказал он, отметив, все же, что даже после случившегося рвать связи с Эрец Исраэль "прогрессивная" диаспора не собирается.

"Настало время проявить разумность и стратегию в отношении всех денег, что мы отдаем Израилю, и пора вносить вклад только в то, что согласуется с нашими ценностями и поощряет семена плюрализма", - предупредил Джейкобс.

Он напомнил о договоре с правительством, которое обещало открыть смешанный участок в Котеле.
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