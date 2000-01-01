Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












На Марин Ле Пен завели уголовное дело | Фото: thierryleclercq/Flickr30.06 20:26   MIGnews.com

На Марин Ле Пен завели уголовное дело

Прокуратура Франции объявила о том, что председательницу партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен стала фигуранткой уголовного дела. Как пишет The Guardian, в отношении экс-кандидата в президенты Франции завели расследование по подозрению в злоупотреблении доверием.

Лидеру французских ультраправых вменяют растрату средств Европарламента на оплату работы фиктивных сотрудников партии – Ле Пен и соратники потратили "мимо кассы" миллионы евро, утверждает французская прокуратура.

Якобы она оформила своими помощниками неких Тьерри Лежье и Катрин Гризе, которые на самом деле работали ее телохранителем и главой канцелярии, исполняя обязанности исключительно для "Национального фронта", что запрещено условиями выделения денег ЕС.

Но в одиночестве Ле Пен не бывать, так как аналогичные обвинения выдвинули и 17 ее однопартийцам. Несмотря на это, она отвергает все обвинения, называя происходящее не иначе как политическим преследованием.

Стоит отметить, что сама мадам Гризе уже бывала фигуранткой расследования – ее подозревают в получении денег в рамках другого дела.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:56
Германия одобрила продажу Израилю "оружия Судного дня"
19:18
Провинцию Алеппо освободили от ISIS
18:47
Арабские страны отказываются принимать Исмаила Ханийе
17:44
Гиюр в Израиле сохранит статус-кво до 2018 года
16:58
Израиль отомстил Асаду за взрыв снаряда на Голанах
16:41
Абу Мазен прекратил платить 500 палестинским террористам
16:15
Реакция Ликуд на обвинения в вмешательстве в праймериз Аводы
15:44
На Голанах опять разорвалась ракета из Сирии
15:11
Путин продлил ответные санкции против стран Запада
14:31
Доха бойкотирует продукты из Саудовской Аравии и ОАЭ
13:50
Меркель: брак — это союз между мужчиной и женщиной
13:39
Лавров: НАТО не может дать ответ терроризму
13:19
Иерусалим: мужчина подозревается в изнасилованиях сыновей
12:38
Медведь напугал женщину, внезапно появившись в гараже: видео  
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus