30.06 20:26 MIGnews.com

На Марин Ле Пен завели уголовное дело

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Прокуратура Франции объявила о том, что председательницу партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен стала фигуранткой уголовного дела. Как пишет The Guardian, в отношении экс-кандидата в президенты Франции завели расследование по подозрению в злоупотреблении доверием.Лидеру французских ультраправых вменяют растрату средств Европарламента на оплату работы фиктивных сотрудников партии – Ле Пен и соратники потратили "мимо кассы" миллионы евро, утверждает французская прокуратура.Якобы она оформила своими помощниками неких Тьерри Лежье и Катрин Гризе, которые на самом деле работали ее телохранителем и главой канцелярии, исполняя обязанности исключительно для "Национального фронта", что запрещено условиями выделения денег ЕС.Но в одиночестве Ле Пен не бывать, так как аналогичные обвинения выдвинули и 17 ее однопартийцам. Несмотря на это, она отвергает все обвинения, называя происходящее не иначе как политическим преследованием.Стоит отметить, что сама мадам Гризе уже бывала фигуранткой расследования – ее подозревают в получении денег в рамках другого дела.