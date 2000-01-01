01.07 23:14 MIGnews.com

Америка продаст Тайваню ракеты дальнего радиуса действия

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Соединенные Штаты планируют поставить Тайваню современных вооружений на сумму 1,42 миллиарда долларов - и этот шаг, несомненно, вызовет раздражение Китая.Пресс-представитель Госдепартамента Хизер Нойер сообщила, что в сумму сделки входит техническая поддержка для радара раннего оповещения, скоростные противорадиолокационные ракеты, торпеды и компоненты ракет.Целью является “поддержка способности самообороны Тайваня”.Речь идет о первой продаже оружия Тайваню при президенте Дональде Трампе. При Бараке Обаме была заключена сделка на поставку Тайваню вооружений на сумму 1,83 миллиарда долларов - в декабре 2015 года.