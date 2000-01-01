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ООН: Армия и мятежники должны покинуть Голаны 01.07 11:38   MIGnews.com

ООН: Армия и мятежники должны покинуть Голаны

Совет Безопасности ООН в резких выражениях осудил боевые действия в районе сирийско-израильской границы и потребовал вывода всех вооруженных формирований из демаркационной зоны.

В резолюции, составленной представителями США и России и принятой единогласно, выдвинуто требование немедленного вывода подразделений сирийской армии и мятежников из приграничной полосы.

Резолюция также продлевает мандат UNDOF до 31 декабря.

В резолюции говорится, что боевые действия в данном районе ставят под угрозу жизнь гражданских лиц и наблюдателей ООН.

В резолюции осуждается использование тяжелого вооружения, включая танков, в буферной зоне и констатируется необходимость размещения более современного оборудования в демаркационной зоне для мониторинга за правильностью исполнения условий соглашения о прекращении огня.
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