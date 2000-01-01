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Член партии Путина обвинил Меркель в сговоре с сатаной 01.07 04:44   MIGnews.com

Член партии Путина обвинил Меркель в сговоре с сатаной

Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов от партии "Единая Россия" намерен попросить немецких епископов отлучить от церкви членов германского парламента, которые проголосовали за легализацию однополых браков в стране.

"Естественно, я обращусь к епископам Германии, чтобы они отлучили Ангелу Меркель и членов Бундестага, голосовавших за данное решение, от церкви. Пускай они общаются с церковью сатаны", - цитирует его НСН.

По его мнению, принятый немецкими парламентариями закон является "дьявольским актом".

"Ангела Меркель вступила в сговор с сатаной, она поцеловала сатану ради того, чтобы сформировать коалиционное правительство. То, что она отдалась суккубам и инкубам, - об этом писали еще ее прапрадедушки", - отметил российский депутат.
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