01.07 04:44 MIGnews.com

Член партии Путина обвинил Меркель в сговоре с сатаной

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов от партии "Единая Россия" намерен попросить немецких епископов отлучить от церкви членов германского парламента, которые проголосовали за легализацию однополых браков в стране."Естественно, я обращусь к епископам Германии, чтобы они отлучили Ангелу Меркель и членов Бундестага, голосовавших за данное решение, от церкви. Пускай они общаются с церковью сатаны", - цитирует его НСН.По его мнению, принятый немецкими парламентариями закон является "дьявольским актом"."Ангела Меркель вступила в сговор с сатаной, она поцеловала сатану ради того, чтобы сформировать коалиционное правительство. То, что она отдалась суккубам и инкубам, - об этом писали еще ее прапрадедушки", - отметил российский депутат.