Член партии Путина обвинил Меркель в сговоре с сатаной
Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов от партии "Единая Россия" намерен попросить немецких епископов отлучить от церкви членов германского парламента, которые проголосовали за легализацию однополых браков в стране.
"Естественно, я обращусь к епископам Германии, чтобы они отлучили Ангелу Меркель и членов Бундестага, голосовавших за данное решение, от церкви. Пускай они общаются с церковью сатаны", - цитирует его НСН.
По его мнению, принятый немецкими парламентариями закон является "дьявольским актом".
"Ангела Меркель вступила в сговор с сатаной, она поцеловала сатану ради того, чтобы сформировать коалиционное правительство. То, что она отдалась суккубам и инкубам, - об этом писали еще ее прапрадедушки", - отметил российский депутат.