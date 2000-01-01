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Прокуратура - не против досрочного освобождения Ольмерта 01.07 10:49   MIGnews.com

Прокуратура - не против досрочного освобождения Ольмерта

Представители руководства государственной прокуратуры Израиля заявили, что не будут подавать протест на решение о досрочном освобождении бывшего премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта., после того, как он отсидел ⅔ своего срока.

Ольмерт будет освобожден из тюрьмы Матисьяху утром 2 июля - после того, как провел в ней год и четыре месяца.

В прошлом Ольмерт просил помилования у президента Реувена Ривлина. Ривлин отказал, но заявил, что в случае досрочного освобождения Ольмерта он отнесется положительно к тому, чтобы не налагать на бывшего премьера дополнительных ограничений. Так, например, Ривлин может разрешить Ольмерту поездки за границу.

Пока Ольмерт освобожден на следующих условиях: он должен отмечаться в полиции каждые две недели и участвовать в двух реабилитационных программах для бывших заключенных дважды в неделю.
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