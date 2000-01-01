01.07 14:52 MIGnews.com

Катар: о закрытии американской базы не может быть и речи

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Министр обороны Катара Халид Аттия дал интервью газете Al-Arabi Al-Jadid.Министр сообщил, что “то, что сделали государства, объявившие блокаду Катара - это объявление бескровной войны, как можно еще назвать закрытие сухопутных, морских и воздушных границ?”.Аттия обвинил арабских врагов Катара в том, что они “разрушают социальные ткани обществ стран Залива”.Аттия также заявил, что “отношения между Катаром и Соединенными Штатами носят стратегический характер, и о закрытии американской военной базе в Дохе не может быть и речи”.