01.07 14:52 MIGnews.com
Катар: о закрытии американской базы не может быть и речи
Министр обороны Катара Халид Аттия дал интервью газете Al-Arabi Al-Jadid.
Министр сообщил, что “то, что сделали государства, объявившие блокаду Катара - это объявление бескровной войны, как можно еще назвать закрытие сухопутных, морских и воздушных границ?”.
Аттия обвинил арабских врагов Катара в том, что они “разрушают социальные ткани обществ стран Залива”.
Аттия также заявил, что “отношения между Катаром и Соединенными Штатами носят стратегический характер, и о закрытии американской военной базе в Дохе не может быть и речи”.
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