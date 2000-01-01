Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












01.07 14:52   MIGnews.com

Катар: о закрытии американской базы не может быть и речи

Министр обороны Катара Халид Аттия дал интервью газете Al-Arabi Al-Jadid.

Министр сообщил, что “то, что сделали государства, объявившие блокаду Катара - это объявление бескровной войны, как можно еще назвать закрытие сухопутных, морских и воздушных границ?”.

Аттия обвинил арабских врагов Катара в том, что они “разрушают социальные ткани обществ стран Залива”.

Аттия также заявил, что “отношения между Катаром и Соединенными Штатами носят стратегический характер, и о закрытии американской военной базе в Дохе не может быть и речи”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:06
ЦАХАЛ совершенствует беспилотник Skylark
14:05
Эрель Марголит знает о подлодках и Биби больше, чем полиция
13:44
Сирия: США пытаются оправдать агрессию против нас
13:08
Солист Radiohead отменил бронирование в отеле Дан Тель-Авив
12:41
Израиль: полицейский помог солдат-насильникам
12:04
В Хайфе пришвартовался гигантский американский авианосец
11:38
ООН: Армия и мятежники должны покинуть Голаны
11:03
Прокуратура - не против досрочного освобождения Ольмерта
10:23
В Израиль пришла жара
10:08
Израиль построит трубу для отбросов из Газы
09:41
Гиват Ольга: родители мучили младенца
08:08
Арье Дери взорвался на заседании правительства
08:01
ЦАХАЛ арестовал перебежчика на границе с Газой
07:11
Беннет рад, что закон о гиюре заморозили
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus