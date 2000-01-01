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Беннет рад, что закон о гиюре заморозили 01.07 07:11   MIGnews.com

Беннет рад, что закон о гиюре заморозили

Министр по делам диаспоры и председатель партии "Еврейский дом" Нафтали Беннетт приветствовал решение заморозить принятие Закона о гиюре, принятое премьер-министром Нетаниягу в пятницу.

"Компромисс на счет законопроекта о гиюре создает диалог между Израилем и диаспорой. Вместе мы обеспечим, чтобы Израиль оставался родиной всего еврейского народа", - сказал министр Беннетт.

"Беседа – это ключ к еврейскому единству, и тесные отношения с евреями США являются стратегическим вопросом для Израиля. За прошедшую неделю я говорил со многими лидерами как Израиля, так и диаспоры и я рад, что удалось найти общий язык. Я хочу поблагодарить премьер-министра Нетаниягу и все сторон, которые были вовлечены в прекращение кризиса", - добавил он.
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