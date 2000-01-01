30.06 22:17 MIGnews.com

НАТО предлагает России возобновить диалог

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Провести заседание совместного Совета Россия-НАТО до конца июля предложил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Также он предложил устроить брифинг по российским военным учениям "Запад-2017"."Возможно, Москва согласится, и у нас пройдет заседание Совета Россия - НАТО", – отметил он. Генсек организации также сообщил, что Альянс обеспокоен российскими стратегическими учениями "Запад-2017", которые должны пройти на нескольких полигонах РФ и Белоруссии в сентябре."Разумеется, любое государство может проводить учения, но важно, чтобы они проходили в предсказуемой и прозрачной манере. Требуется уведомление на международном уровне, необходимы наблюдатели, если большое количество войск задействуется. Ожидаем, что Россия будет придерживаться международных обязательств", – сказал Столтенберг.Ранее заседание Совета Россия-НАТО на уровне послов прошло 30 марта.Отношения России и НАТО были заморожены после референдума о возвращении Крыма в Россию в 2014 году.Кроме того, Йенс Столтенберг после встречи министров обороны стран НАТО сообщил, что следующий 28-й саммит НАТО состоится в Брюсселе летом 2018 года.