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Либерман обрушился на `убогих` Битана и Регев 30.07 11:19   MIGnews.com

Либерман обрушился на "убогих" Битана и Регев

Министр обороны Израиля авигдор Либерман обрушился с безжалостной критикой на двух ведущих функционеров Ликуда - главу коалиции Давида Битана и министра культуры Мири Регев.

Битан ранее назвал агентов ШАБАКа “трусами” - за то, что они якобы рекомендовали убрать металлоискатели с Храмовой Горы. Регев заявила, что такая рекомендация была дана “помешанными”.

Либерман назвал кр=омментарии сановников "убогими".

Либерман заявил: “ШАБАК предотвращает терроризм постоянно. Позор, что такие вещи были сказаны. Те, кто занимается безопасностью знают, что невозможно одновременно партийными праймериз, общественным мнением и безопасностью: необходимо принимать корректные решения”.

Ранее поддержку ШАБАК высказал премьер-министр Биньямин Нетаниягу, назвав его “одним из лучших превентивных агентств в мире”.
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