30.07 13:17 MIGnews.com

"Либерман должен извиниться за то, что Ханийе еще жив"

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Министр культуры Мири Регев продолжает настаивать на том, что решение кабинета убрать металлоискатели с Храмовой Горы было ошибочным. Она заявила: “Демонтаж металлоискателей и камер был несчастной ошибкой. Рекомендации ШАБАКа и запугивание политического эшелона навредили силе сдерживания Израиля и израильскому суверенитету на Храмовой Горе”.Регев не остановилась на этом, но и атаковал министра обороны Авигдора Либермана, который ранее подверг ее высказывания критике.Регев заявила: “Министр обороны требует извинений, но я требую, чтобы он извинился перед гражданами Израиля за то, что Исмаил Ханийе все еще говорит и подстрекает в Газе”. Регев напомнила давнее высказывание Либермана, когда он пообещал ликвидировать высшее руководство ХАМАСа в течение 24 часов после того, как его назначат мин