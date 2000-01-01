Суд над Азарией: показания командира роты - проблематичны
Президент апелляционного военного суда генерал-майор Дорон Пайлс, рассматривающий прошение “хевронского стрелка” Эльора Азарии прокомментировал показания командира роты Азарии, майора Тома Наамана.
Судья назвал показания Наамана “проблематичными и петляющими”.
Нааман дал два версии событий и две версии того, что сказал ему Азария после того, как застрелил террориста. Среди прочего, в показания Наамана , данных в разное время, дана различная оценка расстояния от лежавшего на земле раненого террориста до его ножа.
В то же время судьи указывают на то, что ни один из присутствовавших на месте террористической атаки не чувствовал. что раненый террорист может представлять собой опасность.