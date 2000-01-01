30.07 14:10 MIGnews.com

Суд над Азарией: показания командира роты - проблематичны

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Президент апелляционного военного суда генерал-майор Дорон Пайлс, рассматривающий прошение “хевронского стрелка” Эльора Азарии прокомментировал показания командира роты Азарии, майора Тома Наамана.Судья назвал показания Наамана “проблематичными и петляющими”.Нааман дал два версии событий и две версии того, что сказал ему Азария после того, как застрелил террориста. Среди прочего, в показания Наамана , данных в разное время, дана различная оценка расстояния от лежавшего на земле раненого террориста до его ножа.В то же время судьи указывают на то, что ни один из присутствовавших на месте террористической атаки не чувствовал. что раненый террорист может представлять собой опасность.