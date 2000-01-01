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Суд над Азарией: показания командира роты - проблематичны 30.07 14:10   MIGnews.com

Суд над Азарией: показания командира роты - проблематичны

Президент апелляционного военного суда генерал-майор Дорон Пайлс, рассматривающий прошение “хевронского стрелка” Эльора Азарии прокомментировал показания командира роты Азарии, майора Тома Наамана.

Судья назвал показания Наамана “проблематичными и петляющими”.

Нааман дал два версии событий и две версии того, что сказал ему Азария после того, как застрелил террориста. Среди прочего, в показания Наамана , данных в разное время, дана различная оценка расстояния от лежавшего на земле раненого террориста до его ножа.

В то же время судьи указывают на то, что ни один из присутствовавших на месте террористической атаки не чувствовал. что раненый террорист может представлять собой опасность.
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