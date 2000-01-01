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Премьер: решение по Храмовой Горе - трудное, но необходимое 30.07 14:26   MIGnews.com

Премьер: решение по Храмовой Горе - трудное, но необходимое

После двух недель напряженности и дебатов, связанных с мерами безопасности на Храмовой Горе, на заседании кабинета министров в Иерусалиме премьер-министр Израиля Беньямин Нетаниягу заявил:

"Я настроен на эмоции более широкого общества, я понимаю ваши чувства, я знаю, что решение, которое мы приняли, было трудным. Однако, как премьер-министр Израиля, как тот, кто отвечает за безопасность государства, я должен принимать решения спокойно и взвешенно".

Нетаниягу заявил: "Это были две тяжелые недели для наших сил безопасности, которые находятся постоянно в состоянии готовности. Я хочу поблагодарить, от имени всех израильских граждан, начальника Генштаба ЦАХАЛа и солдат, сотрудников полиции и оперативников ШАБАК, которые работают сутками, чтобы защитить всех нас. Я высоко ценю их работу их глубокую приверженность безопасности Израиля".

На заседание Беньямин Нетаниягу также поднял вопрос решения кабинета министров Израиля об утверждении бюджета на сумму до 100 млн. шекелей для разработки технологий, которые повысят безопасность в Старом городе.

После того, как Израиль убрал металлоискатели и видеокамеры с Храмовой Горы, в четверг мусульманские верующие вернулись, чтобы помолиться.

И хотя ожидалось, что пятничные молитвы в Аль-Аксе не обойдутся без беспорядков, все прошло мирно, а тысячи мусульман, совершив намаз, спокойно разошлись.
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