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Суд: Наказание Азарии не будет сокращено 30.07 16:01   MIGnews.com

Суд: Наказание Азарии не будет сокращено

По сообщению 10-го канала израильского ТВ, апелляционный суд отверг просьбу защиты “хевронского стрелка” Эльора Азарии о сокращении наказания.

Приговор - полтора года тюремного заключения - останется в силе.

Сестра Азарии написала в фейсбук: “Черный день для народа Израиля”.

Мать Азарии расплакалась в суде: “Мы на протяжении многих месяцев сдерживались. Куда делись вещественный доказательсва, куда делась куртка террориста?”

С другой стороны, суд отверг требование прокуратуры об ужесточении наказания и увеличения срока до 3-5 лет. За ужесточение приговора высказались двое судей, против - трое.

Министр обороны Авигдор Либерман обратился с просьбой к семье Азария не подавать больше апелляций. Либерман заявил: “Я прошу у семьи Азария не продолжать процесса апелляций, это поможет завершению дела в наиболее быстрые сроки в пользу Эльора, семьи, и народа Израиля. Сейчас настало время просить помилования у начальника Генштаба. Я не сомневаюсь в том, что он примет в расчет те трудные обстоятельства, ту боль которую испытывает семья, а также тот факт, что речь идет об отличном солдате, который уже полтора года провел в заключении на военной базе”.

Множество министров и депутатов, среди них Нафтали Беннет, Мири Регев, Исраэль Кац и Ципи Хотовели распространили заявления о том, что Азарию необходимо помиловать.

Тем не менее, помилование вряд ли будет давровано в случае, если Азария не раскается в своих действиях. Судя по той линии защиты, которую избрала семья и адвокаты, этого ждать от него не стоит.
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