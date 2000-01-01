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31.07 07:10   MIGnews.com

Угрозы закрыть продленки - неправильный и недостойный шаг

Депутат Кнессета Ифат Шаша-Битон (“Кулану”), автор законопроекта об ограничении стоимости групп продленного дня и контроле над качеством предоставляемых ими услуг, прокомментировала сообщение о планируемом закрытии сети “продленок” организации ВИЦО.

“Реформа групп продленного дня внушает беспокойство организациям, которые привыкли годами получать прибыль за счет молодых родителей, - отметила она. - Их беспокойство естественно. Как человек, 24 года отработавший в сфере образования, я могу сказать, что снижая цены, мы улучшили стандарты “продленок”. Это подтверждает министерство образования, отвечающее за данную сферу. Законопроект получил огромную поддержку со стороны всех фракций, его поддержали 65 депутатов без единого голоса против”.

По мнению Ифат Шаша-Битон, инициированная некоторыми организациями “кампания угроз и запугивания - шаг неправильный и недостойный”. “Непозволительно эксплуатировать эмоции родителей, пытаясь сорвать снижающую ваши доходы реформу, - подчеркнула депутат. - Не стоит смешивать вопросы образования и свои личные интересы. И я знаю: с началом учебного года будут открыты группы продленного дня по справедливой цене, несмотря на все угрозы. Борьбу за права молодых семей в Израиле не удастся остановить”.
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