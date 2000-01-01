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Арабские страны готовы к диалогу с Дохой при одном условии | Фото: Thinkstock30.07 16:34   MIGnews.com

Арабские страны готовы к диалогу с Дохой при одном условии

Четыре государства – Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн, которые ранее объявили бойкот Катару, готовы к диалогу с эмиратом, если Доха подтвердит прекращение поддержки терроризма.

Об этом заявил министр иностранных дел Бахрейна Халед бен Ахмед Аль Халифа после встречи со своими коллегами в Манаме.

Четырехсторонняя встреча глав МИД состоялась в воскресенье, 30 июля.

"Четыре страны готовы к диалогу с Катаром если он подтвердит прекращение поддержки терроризма и экстремизма; а также свою приверженность невмешательства во внутренние дела других стран.

Катар должен ответить на 13 требований, направленных на укрепление усилий в борьбе с терроризмом", - резюмировал глава МИД Бахрейна на совместной пресс-конференции.
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