30.07 16:34 MIGnews.com

Арабские страны готовы к диалогу с Дохой при одном условии

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Четыре государства – Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн, которые ранее объявили бойкот Катару, готовы к диалогу с эмиратом, если Доха подтвердит прекращение поддержки терроризма.Об этом заявил министр иностранных дел Бахрейна Халед бен Ахмед Аль Халифа после встречи со своими коллегами в Манаме.Четырехсторонняя встреча глав МИД состоялась в воскресенье, 30 июля."Четыре страны готовы к диалогу с Катаром если он подтвердит прекращение поддержки терроризма и экстремизма; а также свою приверженность невмешательства во внутренние дела других стран.Катар должен ответить на 13 требований, направленных на укрепление усилий в борьбе с терроризмом", - резюмировал глава МИД Бахрейна на совместной пресс-конференции.