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Иран грозится выйти из ядерной сделки | Фото: Thinkstock30.07 16:58   MIGnews.com

Иран грозится выйти из ядерной сделки

Тегеран покинет соглашение о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), если издержки будут преобладать над выгодой. Об этом заявил замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

"Исламская Республика Иран будет соблюдать СВПД до тех пор, пока это будет служить на пользу стране", — цитирует агентство Tasnim.

Аббас Аракчи подчеркнул, что что как только минусы ядерной сделки станут преобладать над плюсами, Иран не побоится выйти из соглашения.

Кроме того замглавы иранского МИДа обвинил Вашингтон в попытке сорвать выполнение соглашения и сделать Тегеран ответственной стороной за это.
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