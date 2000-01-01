Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







flickr 30.07 17:27   MIGnews.com

Нетаниягу призвал помиловать Азарию

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу призвал помиловать сержанта ЦАХАЛа Эльору Азарию, которого приговорили к 18 месяцам тюрьмы за убийство раненого террориста в Хевроне.

Часами ранее военный суд отклонил апелляцию солдата, который в прошлом году застрелил нейтрализованного террориста в Хевроне.

"Мое мнение не изменилось касательно вопроса о помиловании Эльоры Азарии. Если данный вопрос будет вынесен на обсуждение, то я отправлю свои рекомендации по помилованию соответствующим должностным лицам", - заявил глава правительства.

Множество министров и депутатов, среди них Нафтали Беннет, Мири Регев, Исраэль Кац и Ципи Хотовели распространили заявления о том, что Азарию необходимо помиловать.

Тем не менее, помилование вряд ли будет давровано в случае, если Азария не раскается в своих действиях. Судя по той линии защиты, которую избрала семья и адвокаты, этого ждать от него не стоит.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:50
Названа причина стрельбы в ночном клубе в Германии
16:58
Иран грозится выйти из ядерной сделки
16:34
Арабские страны готовы к диалогу с Дохой при одном условии
15:59
Суд вынес приговор Азарии
15:22
В Австралии предотвратили теракт в самолете
14:59
Хайфа: Мужчину ограбили, убили и сожгли
14:26
Премьер: решение по Храмовой Горе - трудное, но необходимое
14:10
Суд над Азарией: показания командира роты - проблематичны
13:41
Офицер, убивший араба в Яффо: я был в смертельной опасности
13:17
"Либерман должен извиниться за то, что Ханийе еще жив"
12:37
В Констанц атаковал иракец с автоматом, но это не терроризм
12:22
Со вторых рук: иерусалимская семья управляла сетью борделей
11:27
Расстрел в германском ночном клубе
11:19
Либерман обрушился на "убогих" Битана и Регев
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus