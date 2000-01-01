30.07 17:27 MIGnews.com

Нетаниягу призвал помиловать Азарию

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу призвал помиловать сержанта ЦАХАЛа Эльору Азарию, которого приговорили к 18 месяцам тюрьмы за убийство раненого террориста в Хевроне.Часами ранее военный суд отклонил апелляцию солдата, который в прошлом году застрелил нейтрализованного террориста в Хевроне."Мое мнение не изменилось касательно вопроса о помиловании Эльоры Азарии. Если данный вопрос будет вынесен на обсуждение, то я отправлю свои рекомендации по помилованию соответствующим должностным лицам", - заявил глава правительства.Множество министров и депутатов, среди них Нафтали Беннет, Мири Регев, Исраэль Кац и Ципи Хотовели распространили заявления о том, что Азарию необходимо помиловать.Тем не менее, помилование вряд ли будет давровано в случае, если Азария не раскается в своих действиях. Судя по той линии защиты, которую избрала семья и адвокаты, этого ждать от него не стоит.