30.07 20:40 MIGnews.com
Мать Азарии: террористы смеются над нами
Ошра Азария, мать бывшего сержанта ЦАХАЛа Элиора Азарии негативно прокомментировала решение суда, согласно которому ее сын будет 18 месяцев находиться в тюрьме.
Так, после того, как суд объявил об отказе в удовлетворении апелляции, мать солдата резко раскритиковала решение суда, заявив судьям и прокурорам:
"Вы освящаете смерть. Это позор. Террористы смеются прямо нам в лицо. Все они смеются над нами".
При этом она отметила, что данное решение будет "мешать солдатам уничтожать потенциально опасных террористов в будущем".
Ошра Азария добавила: " Наступит бедствие, и оно не за горами".
Кроме того, матери осужденного солдата понадобилась медицинская помощь фельдшера, после того как Ошра почувствовала себе плохо во время вынесения приговора.
В настоящее время Эльор Азария находится под домашним арестом, однако уже через 10 дней, а именно 9 августа этого года отправиться в тюрьму.
В стороне не остался и отец солдата, Чарли Азария, назвав приговор его сыну "убийством армии".
Напомним, в воскресенье, 30 июля, военный суд по апелляциям в Тель-Авиве отклонил апелляцию солдата ЦАХАЛа Эльора Азарии.
Таким образом, Эльор Азария был приговорен к 18 месяцам тюрьмы за убийство раненого террориста в Хевроне в марте прошлого года.
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