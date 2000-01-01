30.07 20:40 MIGnews.com

Мать Азарии: террористы смеются над нами

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Ошра Азария, мать бывшего сержанта ЦАХАЛа Элиора Азарии негативно прокомментировала решение суда, согласно которому ее сын будет 18 месяцев находиться в тюрьме.Так, после того, как суд объявил об отказе в удовлетворении апелляции, мать солдата резко раскритиковала решение суда, заявив судьям и прокурорам:"Вы освящаете смерть. Это позор. Террористы смеются прямо нам в лицо. Все они смеются над нами".При этом она отметила, что данное решение будет "мешать солдатам уничтожать потенциально опасных террористов в будущем".Ошра Азария добавила: " Наступит бедствие, и оно не за горами".Кроме того, матери осужденного солдата понадобилась медицинская помощь фельдшера, после того как Ошра почувствовала себе плохо во время вынесения приговора.В настоящее время Эльор Азария находится под домашним арестом, однако уже через 10 дней, а именно 9 августа этого года отправиться в тюрьму.В стороне не остался и отец солдата, Чарли Азария, назвав приговор его сыну "убийством армии".Напомним, в воскресенье, 30 июля, военный суд по апелляциям в Тель-Авиве отклонил апелляцию солдата ЦАХАЛа Эльора Азарии.Таким образом, Эльор Азария был приговорен к 18 месяцам тюрьмы за убийство раненого террориста в Хевроне в марте прошлого года.