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Путин: 755 американским дипломатам придется покинуть РФ 31.07 05:37   MIGnews.com

Путин: 755 американским дипломатам придется покинуть РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что Россию в рамках новых мер против США придется покинуть 755 американским дипломатам.

"Тысяча с лишним сотрудников — дипломатов и технических работников — работали, до сих пор еще работают в России, 755 должны будут прекратить свою деятельность в Российской Федерации. Это чувствительно", — отметил Путин.


По словам российского лидера такое решение Москва приняла из-за того, что американская сторона "предприняла ничем не спровоцированный... шаг по ухудшению российско-американских отношений".

Москва в ответ на одобрение конгрессом США новых санкций против России приняла ответные меры: с 1 августа прекращается использование дипломатами США складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном Бору.

Также Россия потребовала до 1 сентября массово сократить число американских дипломатов в России, чтобы уравнять их с числом российских дипломатов в США.
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