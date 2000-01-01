31.07 05:37 MIGnews.com

Путин: 755 американским дипломатам придется покинуть РФ

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Президент России Владимир Путин заявил, что Россию в рамках новых мер против США придется покинуть 755 американским дипломатам."Тысяча с лишним сотрудников — дипломатов и технических работников — работали, до сих пор еще работают в России, 755 должны будут прекратить свою деятельность в Российской Федерации. Это чувствительно", — отметил Путин.По словам российского лидера такое решение Москва приняла из-за того, что американская сторона "предприняла ничем не спровоцированный... шаг по ухудшению российско-американских отношений".Москва в ответ на одобрение конгрессом США новых санкций против России приняла ответные меры: с 1 августа прекращается использование дипломатами США складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном Бору.Также Россия потребовала до 1 сентября массово сократить число американских дипломатов в России, чтобы уравнять их с числом российских дипломатов в США.