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Корея: подготовка к наихудшему сценарию 30.07 09:16   MIGnews.com

Корея: подготовка к наихудшему сценарию

Два американских стратегических бомбардировщика В-1В пролетели над Корейским полуостровом в качестве “демонстрации силы” после второго испытания КНДР межконтинентальной баллистической ракеты.

Командующий ВВС США на Тихом океане Теренс О’Шогнесси заявил: “Северная Корея остается самой непосредственной угрозой региональной стабильности. Дипломатия продолжает работать, но мы исполняем наш долг перед нашими союзниками и перед нацией - и мы готовимся к наихудшему из возможных сценариев. Если нас позовут, мы готовы ответить с мгновенной, летальной и всеподавляющей силой - в том месте, и в тот момент, которые мы выберем”.

В пятницу Северная Корея осуществила испытание баллистической ракеты, которая пролетела около 1000 километров и рухнула в Японском море. По данным южнокорейских источников, КНДР улучшила показания дальности своих ракет. Пресса КНДР хвастается тем, что теперь северокорейские ракеты могут “разрушить Нью-Йорк и Вашингтон”.

Американские стратегические бомбардировщики вылетели с базы в Гуаме, пролетели через японское воздушное пространство, где к ним присоединились японские истребители F-2, и затем перелетели через южнокорейское воздушное пространство - в сопровождении южнокорейских истребителей. Миссия продолжалась 10 часов и пилоты отработали “перехват и полет в боевом порядке”. После этого была проведена учебная бомбардировка на территории Южной Кореи.
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