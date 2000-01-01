30.09 19:35 MIGnews.com
Ядерный шпион Вануну получил разрешение на иммиграцию
Ядерный шпион Мордехай Вануну получил разрешение от властей Норвегии на эмиграцию из Израиля. Физик-ядерщик известен тем, что в 1985 году раскрыл детали израильской ядерной программы.
Об этом сообщает агентство Associated Press в субботу, 30 сентября.
В итоге Вануну был приговорен к 18 годам тюремного заключения, однако после того как он отбыл свой срок, власти Израиля запретили ему выезжать из страны.
Супруга шпиона, поданная Норвегии Кристин Йоахимсен заявила, что прошение о воссоединении семьи было подано сразу после бракосочетания в мае 2015 года.
Правительство Израиля запретило Мордехаю покидать территорию страны и вступать в контакт с иностранцами.
Агентство уточняет, что пока не известно, когда Вануну сможет переехать в Норвегию.
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