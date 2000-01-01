30.09 20:06 MIGnews.com

Есть ли у Каталонии шанс на независимость?

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В ближайшее воскресенье станет известно, добьется ли Каталония своей независимости. Так, 1 октября власти автономного региона намерены провести референдум об отделении от Испании.Мадрид выступает категорически против этого и назвал плебисцит незаконным. В Испании намерены помешать каталонцам провести голосование.В свою очередь, глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон настроен решительно:“Сегодня победа за нами: нас как не понимали, так и продолжают не понимать. Они хотели, чтобы мы сдались при первых же трудностях. Но они не знали, что перед лицом трудностей наш народ только окрепнет: для нас это означает победу!”Также в регионе заявили, что планирует открыть в воскресенье более двух тысяч участков для голосования, несмотря на прямой запрет центральных властей.Кроме того, сами жители не против независимости. Так, десятки тысяч каталонцев вышли на митинг в Барселоне в поддержку референдума в пятницу, 29 сентября.Каталония является высокоразвитой провинцией, население которой составляет в 7,5 млн. человек.Автономный регион на северо-востоке Испании - имеет свой язык и культуру, однако не признается испанской конституцией в качестве отдельного народа.